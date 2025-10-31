The Social Network perchè Jesse Eisenberg non sarà nel sequel | Niente a che fare col film

La star del primo e premiato film di David Fincher ha parlato per la prima volta della sua assenza dal sequel diretto da Aaron Sorkin che stavolta vedrà Jeremy Strong nei panni di Mark Zuckerberg Jesse Eisenberg, che ha interpretato il CEO di Facebook Mark Zuckerberg nel film diretto da David Fincher The Social Network, ha sorpreso i fan quando è stato annunciato che non sarebbe tornato a interpretare il ruolo principale nel sequel di Aaron Sorkin. Durante l'apparizione di ieri al Today Show, all'attore, impegnato nella promozione di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't, è stata chiesta la motivazione principale dietro il suo mancato ritorno per il secondo film, The Social Reckoning. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Social Network, perchè Jesse Eisenberg non sarà nel sequel: "Niente a che fare col film"

