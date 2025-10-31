Gli acclamati investigatori del paranormale, Ed e Lorraine Warren, torneranno sul grande schermo! Nonostante The Conjuring: Last Rites fosse stato annunciato come il capitolo finale, il suo clamoroso successo al botteghino ha convinto Warner Bros. e New Line a espandere ulteriormente l’ Universo The Conjuring. Il successo travolgente di Il Rito Finale. Il film del 2023, The Conjuring: Last Rites, ha frantumato i record del franchise, incassando l’incredibile cifra di 487 milioni di dollari a livello globale. Un risultato che ha chiaramente dimostrato che il pubblico ha ancora fame di storie sui Warren. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Conjuring: Dopo il successo al Box Office di “Il Rito Finale” sarà sviluppato un prequel!