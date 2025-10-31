The Beatles ecco chi sarà Yoko Ono Linda McCartney e le altre mogli dei Fab Four nei film di Sam Mendes!

Ora è davvero ufficiale: le quattro attrici che interpreteranno le iconiche mogli dei Beatles nei film di Sam Mendes hanno un volto, ed è quello atteso. A dare vita a Yoko Ono, Linda McCartney, Pattie Boyd, Maureen Cox Starkey, le compagne Fab 4 che hanno condiviso il successo, le pressioni e la rivoluzione culturale degli anni ’60, saranno quattro delle interpreti più acclamate del momento, come precedentemente ventilato, anche su queste stesse pagine. Saoirse Ronan agli Oscar Depositphotos Saoirse Ronan, già quattro volte nominata agli Oscar, interpreterà Linda Eastman McCartney, fotografa e futura componente dei Wings. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - The Beatles, ecco chi sarà Yoko Ono, Linda McCartney e le altre mogli dei Fab Four nei film di Sam Mendes!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A oltre 50 anni dall'ultimo concerto, i Beatles restano un business milionario. Yoko Ono è la più pagata tra le famiglie dei Fab Four - facebook.com Vai su Facebook

Secondo alcuni fan esiste una teoria secondo la quale “Come Together" dei Beatles è una canzone che parla di ciascuno dei Fab Four: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Il primo verso di "Come Together" parlerebbe di Ringo Star - X Vai su X

The Beatles, Paul McCartney: "La presenza di Yoko Ono in studio era un disturbo. Abbiamo dovuto gestirla" - La prima volta che Yoko Ono è entrata nello studio dei Beatles, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr sono rimasti senza parole. Scrive virginradio.it

Yoko Ono in startling new evidence over claims she broke up The Beatles - Martin Lewis points to Apple TV’s recent Get Back series as evidence her presence in the ... Secondo mirror.co.uk

EXCLUSIVE: Yoko Ono in startling new evidence over claims she broke up The Beatles - Martin Lewis points to Apple TV’s recent Get Back series as evidence her presence in the ... mirror.co.uk scrive