teyana taylor look audace e addominali scolpiti

Ottobre si chiude col botto! Teyana Taylor manda in tilt i social con uno degli outfit più audaci del mese. L’artista americana, sempre più icona di stile e sensualità, ha lasciato tutti senza fiato durante il servizio dedicato alla sua nomina tra le nuove stelle del TIME100 Next. Il riconoscimento del TIME100 Next. All’evento Il TIME ha inserito Teyana Taylor nella prestigiosa lista TIME100 Next 2025, che celebra i talenti destinati a cambiare il mondo. Performer, regista, attrice (è protagonista nella nuova serie tv dove recita anche Kim Kardahian ), imprenditrice e simbolo di empowerment, Teyana rappresenta la nuova generazione di donne che non hanno paura di brillare con autenticità. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

