Il leggendario Sensei Tetsuo Hara, amatissimo autore di Ken il Guerriero – Hokuto no Ken, è tra i grandi protagonisti di Lucca Comics & Games 2025. La sua straordinaria carriera artistica verrà celebrata con una grande mostra monografica, tre eventi imperdibili ed edizioni esclusive targate Panini Comics, che permetteranno di scoprire da vicino l’arte di uno dei più grandi maestri del manga contemporaneo. Il Sensei sarà inoltre protagonista di tre sessioni di dediche presso il Padiglione Panini (Ex Cavallerizza). Per celebrare il suo arrivo in Italia, Panini Comics rende omaggio al Sensei con la pubblicazione di due edizioni eccezionali dedicate al suo capolavoro: Ken il Guerriero Deluxe Edition 1, in versione regular e Limited Edition, e Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition 1 – Variant Exclusive Lucca. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - TETSUO HARA A LUCCA COMICS & GAMES 2025

