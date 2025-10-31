Tether Juve profitto da paura! I nuovi introiti fanno sognare i tifosi bianconeri Il bilancio parla chiaro | tutte le cifre
Tether Juventus, l’azienda crypto secondo azionista del club bianconero macina utili: profitti per 10 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025. Una notizia finanziaria di portata globale che si riflette direttamente negli assetti societari della Juventus. Tether, l’emittente della più grande stablecoin al mondo (USDT), ha registrato utili stratosferici nei primi nove mesi del 2025, superando la quota di 10 miliardi di dollari. Questo dato, di per sé impressionante per qualsiasi azienda, assume un rilievo particolare per i colori bianconeri. Tether, infatti, figura attualmente come il “secondo maggiore azionista” della Juventus, subito dopo la holding Exor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
