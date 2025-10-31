Tete de Bois fuori il nuovo brano Il Vangelo secondo Pier Paolo

Ildenaro.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ott. (askanews) – Domenica 2 novembre esce “Il Vangelo secondo Pier Paolo”, la nuova canzone dei Têtes de Bois, pubblicato a cinquant’anni esatti dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Un omaggio musicale e poetico che intreccia memoria, visione e geografia affettiva. Un brano che si fa viaggio tra i cieli del Friuli, tra la pianura e i sobborghi, tra le ombre del passato e la luce ostinata del presente, dove ogni pietra, ogni voce sembra ancora parlare di lui. Un cammino reso possibile da incontri straordinari, con persone e luoghi che custodiscono la memoria di Pasolini: Ezio Vendrame, il calciatore poeta; le ragazze friulane che offrirono mele e acqua ai deportati diretti ai lager; le tappe del Giro d’Italia vissute con Sergio Staino e la sosta davanti alla tomba di Pier Paolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tete de Bois, fuori il nuovo brano "Il Vangelo secondo Pier Paolo" - Domenica 2 novembre esce 'Il Vangelo secondo Pier Paolo', la nuova canzone dei Têtes de Bois, pubblicato a ... Scrive spettacoli.tiscali.it

tete de bois fuoriI Têtes de Bois omaggiano Pier Paolo Pasolini - Il 2 novembre esce Il Vangelo secondo Pier Paolo dei Têtes de Bois, pubblicato a cinquant’anni esatti dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Riporta spettakolo.it

Cerca Video su questo argomento: Tete De Bois Fuori