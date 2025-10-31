Tete de Bois fuori il nuovo brano Il Vangelo secondo Pier Paolo
Roma, 31 ott. (askanews) – Domenica 2 novembre esce “Il Vangelo secondo Pier Paolo”, la nuova canzone dei Têtes de Bois, pubblicato a cinquant’anni esatti dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Un omaggio musicale e poetico che intreccia memoria, visione e geografia affettiva. Un brano che si fa viaggio tra i cieli del Friuli, tra la pianura e i sobborghi, tra le ombre del passato e la luce ostinata del presente, dove ogni pietra, ogni voce sembra ancora parlare di lui. Un cammino reso possibile da incontri straordinari, con persone e luoghi che custodiscono la memoria di Pasolini: Ezio Vendrame, il calciatore poeta; le ragazze friulane che offrirono mele e acqua ai deportati diretti ai lager; le tappe del Giro d’Italia vissute con Sergio Staino e la sosta davanti alla tomba di Pier Paolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tetes de Bois per #Pasolini. "Il Vangelo secondo Pier Paolo" esce il #2novembre, giorno dell'anniversario. Link qui bfan.link/il-vangelo-sec… #pasolini50 #pierpaolopasolini - X Vai su X
Il Canzoniere italiano di questa settimana con i Têtes de Bois Sugli sugli bane bane Tu miscugli le banane Sugli sugli Bane Bane. Francesco Chiaravalle, Paolo Tomelleri, Anna Maria Piccioli (1973) Il gioco sul Verso Più Scemo della musica leggera italiana v - facebook.com Vai su Facebook
Tete de Bois, fuori il nuovo brano "Il Vangelo secondo Pier Paolo" - Domenica 2 novembre esce 'Il Vangelo secondo Pier Paolo', la nuova canzone dei Têtes de Bois, pubblicato a ... Scrive spettacoli.tiscali.it
I Têtes de Bois omaggiano Pier Paolo Pasolini - Il 2 novembre esce Il Vangelo secondo Pier Paolo dei Têtes de Bois, pubblicato a cinquant’anni esatti dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Riporta spettakolo.it