Testosterone sì o no? Il miracolo Jasmine tra le giganti del tennis

Paolini si è qualificata di nuovo per le Finals. Ha il fisico più minuto tra le otto "maestre": la sua velocità di gambe e di pensiero è una splendida eccezione. Nei giorni scorsi l'ucraina Kostyuk si è lamentata di Sabalenka e Swiatek ("più alte e più grosse di me"). E allora cosa dovrebbe dire l'azzurra?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

