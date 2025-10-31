Test nucleari staff di Trump sorpreso

1.07 I consiglieri del presidente Trump sono stati colti di sorpresa dal suo annuncio sulla ripresa dei test nucleari. Secondo fonti citate da CNN e altre testate Usa,l'ordine di avviare nuovi test atomici,sarebbe stato comunicato senza preavviso, lasciando sconcertati anche diversi funzionari della Casa Bianca. Al Pentagono non risulta alcuna attività che faccia pensare a test imminenti. Reuters e Associated Press riferiscono che i militari stessi sarebbero incerti sulla natura dell'ordine presidenziale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

