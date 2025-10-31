Test nucleari | cosa ha ordinato davvero Trump al Pentagono e perché dobbiamo capire la differenza

Il presidente Donald Trump ha ordinato al Pentagono ( o meglio, Dipartimento di guerra ) di avviare test nucleari “su base paritaria” con altre nazioni, una decisione che ha riacceso il dibattito internazionale sulla proliferazione atomica e sulla sicurezza globale. L’annuncio, datato 30 ottobre 2025, segna una potenziale svolta nella politica nucleare americana e richiede una comprensione chiara della differenza tra armi nucleari e test atomici. Andrea Mitchell, giornalista esperta di NBC News, ha spiegato durante il programma “Here’s the Scoop” la distinzione fondamentale tra un test di armi nucleari e un test di bombe atomiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

