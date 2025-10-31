Tess Masazza | Ho toccato il fondo ma oggi rinasco Amo Matteo e voglio diventare mamma
La conoscono tutti per gli sketch comici della pagina “Insopportabilmente donna” ma Tess Masazza è molto più di questo. I social le hanno regalato la popolarità ma lei sta dimostrando di avere la stoffa per restarci nel mondo dello spettacolo e fare la differenza.Oggi ha 38 anni, ha debuttato. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Il 30 ottobre al Cinema Astra, ore 17:00, Amazon Prime Video porterà a Lucca il cast di The Traitors Italia. La conduttrice Alessia Marcuzzi e insieme a lei Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Ales - facebook.com Vai su Facebook
The Traitors, intervista a Tess Masazza: “Nella vita saper leggere gli altri può mandarci in paranoia. Alessia Marcuzzi? Portava il Sole in quel castello buio”. E su Tale ... - Tess Masazza si racconta a TvBlog prima della messa in onda di The Traitors, il nuovo reality game di Prime Video. Segnala tvblog.it