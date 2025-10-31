Terza edizione per Edicola con dj set tra giornali e arte

Corso XI Settembresi prepara ad accogliere la terza edizione di “Edicola“, il più recente spazio espositivo della Fondazione Pescheria (locato davanti al Centro Arti Visive Pescheria), che darà vita – per il terzo anno consecutivo – a un DJ set a cielo aperto, trasformandosi per l’occasione in un luogo di incontro e sperimentazione artistica, dove musica e cultura si mescolano per creare un momento di aggregazione, partecipazione e valorizzazione degli spazi urbani, spesso dismessi, dedicati soprattutto alle più giovani generazioni. L’evento, organizzato da Imperfetto e Views con il patrocinio del Comune di Pesaro, si terrà oggi dalle 18 alle 23, con ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terza edizione per “Edicola“, con dj set tra giornali e arte

