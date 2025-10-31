Terza edizione per Edicola con dj set tra giornali e arte

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corso XI Settembresi prepara ad accogliere la terza edizione di “Edicola“, il più recente spazio espositivo della Fondazione Pescheria (locato davanti al Centro Arti Visive Pescheria), che darà vita – per il terzo anno consecutivo – a un DJ set a cielo aperto, trasformandosi per l’occasione in un luogo di incontro e sperimentazione artistica, dove musica e cultura si mescolano per creare un momento di aggregazione, partecipazione e valorizzazione degli spazi urbani, spesso dismessi, dedicati soprattutto alle più giovani generazioni. L’evento, organizzato da Imperfetto e Views con il patrocinio del Comune di Pesaro, si terrà oggi dalle 18 alle 23, con ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

terza edizione per edicola con dj set tra giornali e arte

© Ilrestodelcarlino.it - Terza edizione per “Edicola“, con dj set tra giornali e arte

Leggi anche questi approfondimenti

terza edizione edicola djTerza edizione per “Edicola“, con dj set tra giornali e arte - Appuntamento dalle 18 alle 23 davanti alla Pescheria. msn.com scrive

Pescheria, la musica incontra l'arte alla Pescheria e la storica edicola si trasforma in discoteca - L’“Edicola” della Pescheria torna a suonare: venerdì il dj set farà dialogare la città con musica e sperimentazione artistica. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terza Edizione Edicola Dj