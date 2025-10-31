Terroristi armati negli uffici l’esercitazione antiterrorismo fra i grattacieli

Mitragliatrici Heckler & Koch MP5 imbracciate e puntate, movimenti rapidi, ordini secchi, e due presunti terroristi asserragliati in una torre insieme a un gruppo di dipendenti. Tutto come se fosse reale, ma per fortuna si è trattato solo di un’esercitazione antiterrorismo simile a quella che era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it