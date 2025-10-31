Terroristi armati negli uffici l’esercitazione antiterrorismo fra i grattacieli
Mitragliatrici Heckler & Koch MP5 imbracciate e puntate, movimenti rapidi, ordini secchi, e due presunti terroristi asserragliati in una torre insieme a un gruppo di dipendenti. Tutto come se fosse reale, ma per fortuna si è trattato solo di un’esercitazione antiterrorismo simile a quella che era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono medici, infermieri, giornalisti e sono stati attaccati dai terroristi israeliani che sono saliti a bordo armati e li hanno rapiti perché volevano portare a Gaza medicinali ai palestinesi che continuano a morire e un aiuto ai medici che cercano di salvarli. #Consci - X Vai su X
“Siete stati ingannati, ingannati dalla propaganda dei terroristi”. L’intervento di Yair Lapid, leader dell’opposizione israeliana contro la narrazione ProPal che ha sostituito la realtà con slogan ideologici. - facebook.com Vai su Facebook