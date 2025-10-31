Territorio civismo e partecipazione | riparte Comunemente con la presidenza di Teresa Meccariello

Tempo di lettura: 2 minuti Teresa Meccariello, avvocato, è la nuova presidente dell’Associazione Comunemente, ha tenuto stamani presso il bar Le Trou una Conferenza stampa per illustrare il prossimo lavoro dell’ associazione culturale e politica, fondata da Nazzareno Orlando, Luigi De Nigris e Mario Zoino all’epoca della esperienza consiliare sindacale di Fausto Pepe. Meccariello, che ha ricordato come l’Associazione avesse fermato le proprie attività, ha affermato la volontà di riprendere il filo del discorso e di ridare vigore al compito istituzionale, potendo contare su un nuovo organigramma direttivo che prevede la vice presidenza nella persona di Nicola Francioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

