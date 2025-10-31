Territorio civismo e partecipazione | riparte Comunemente con la presidenza di Teresa Meccariello

Anteprima24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Teresa Meccariello, avvocato, è la nuova presidente dell’Associazione Comunemente, ha tenuto stamani presso il bar Le Trou una Conferenza stampa per illustrare il prossimo lavoro dell’ associazione culturale e politica, fondata da Nazzareno Orlando, Luigi De Nigris e Mario Zoino all’epoca della esperienza consiliare sindacale di Fausto Pepe. Meccariello, che ha ricordato come l’Associazione avesse fermato  le proprie attività, ha affermato la volontà di riprendere il filo del discorso e di ridare vigore al compito istituzionale, potendo contare su un nuovo organigramma direttivo che prevede la vice presidenza nella persona di Nicola Francioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

territorio civismo e partecipazione riparte comunemente con la presidenza di teresa meccariello

© Anteprima24.it - Territorio civismo e partecipazione: riparte “Comunemente” con la presidenza di Teresa Meccariello

Altri contenuti sullo stesso argomento

territorio civismo partecipazione riparteUmbria Civica riparte con Arcudi. "Sempre più radicati nel territorio" - Un appuntamento che ha riunito amministratori, rappresentanti delle istituzioni e del ... Riporta msn.com

territorio civismo partecipazione riparteRinviato l'evento "Ripartire dai territori" previsto per oggi - La decisione di posticipare il confronto tra sindaci è stata presa a seguito di sopraggiunti e concomitanti impedimenti di carattere personale che hanno coinvolto due dei Sindaci inizialmente previsti ... ecodellojonio.it scrive

Sanità e partecipazione, un premio alle migliori pratiche sul territorio - il 5 dicembre scorso, in occasione dell’annuale Giornata della Partecipazione in Sanità, si è svolta in videoconferenza la premiazione della prima edizione del bando regionale "Buone pratiche per una ... Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Territorio Civismo Partecipazione Riparte