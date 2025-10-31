Un venerdì pomeriggio segnato da un grave incidente stradale: due auto in marcia opposta si sono scontrate frontalmente all’interno di una galleria, per cause ancora in accertamento. L’urto, particolarmente violento, ha provocato la morte di una donna di 45 anni, e diversi feriti, fra cui due ragazzi di 13 e 14 anni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti, mentre i familiari sono stati informati dalle autorità e assistiti dalle équipe psicologiche attivate per l’emergenza. Nell’incidente ha perso la vita Daniela Bratelli, 45enne di Pompiano ed ex capogruppo di maggioranza comunale. Decollato da Brescia anche l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrificante frontale in galleria, è l’inferno: dramma totale, è morta lei