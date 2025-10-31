Terribile incidente a Rivoli | persona investita da un tir morta schiacciata

Torinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, a Rivoli. Davanti al civico 199, nel tratto compreso tra gli incroci con via Tevere e via Adige, una persona è stata investita da un tir morendo schiacciata. Inutili tutti i soccorsi da parte dei sanitari del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

