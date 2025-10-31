terranuova conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale

Arezzo, 31 ottobre 2025 – Sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale di Terranuova. Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria al complesso cimiteriale del capoluogo, un intervento complessivo da 310.000 euro che ha restituito decoro, sicurezza e funzionalità. L’intervento, finanziato in due stralci – il primo da 230.000 euro e un secondo successivo da 80.000 euro – ha consentito di riqualificare in modo organico l’intera area, intervenendo sia sulle strutture più datate che sulle parti di più recente costruzione. Tra le opere realizzate figurano, nella parte vecchia del cimitero, il ripristino delle pensiline e dei marciapiedi ai lati dell’ingresso principale, la regimazione delle acque meteoriche con la creazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento, sono stati inoltre rinnovati gli intonaci delle facciate esterne, ridisegnato l’ingresso principale con una nuova pavimentazione, rampa per persone con disabilità e punti di servizio, e messa in sicurezza di una cappella gentilizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

