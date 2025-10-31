Terranuova Bracciolini manutenzione per 40 chilometri di corsi d’acqua Investiti 440mila euro
Trecentotrenta mila euro di investimenti e 40 chilometri di corsi d’acqua sottoposti a manutenzione. Sono i numeri capaci di riassumere in cifre il piano di manutenzioni ordinarie programmato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per il 2025 nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
