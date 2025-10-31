Terra dei Fuochi controlli dei carabinieri di Napoli e Caserta | giovane sorpreso mentre smontava auto rubata

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano i controlli dei Carabinieri nell’ambito della tutela ambientale e contrasto ai reati in materia di rifiuti predisposto per la Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore, le operazioni hanno portato a un arresto e a diverse denunce nei comuni di Giugliano in Campania (NA), Castel Volturno, Mondragone, Falciano del Massico e Francolise. A Giugliano in Campania (NA) i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 23enne, sorpreso mentre smontava un’auto rubata in un’area isolata. Il giovane selezionava i pezzi da rivendere e abbandonava sul posto i resti non utilizzabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

