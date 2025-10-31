Terni Volley Academy per i dragons pronto l' esordio contro l' EnergyTime Campobasso Leondino Giombini | Buona partenza dei ragazzi ora cresciamo

Ternitoday.it | 31 ott 2025

La Terni Volley Academy è pronta allo storico esordio casalingo in campionato, sabato 1° novembre alle ore 18 contro l'EnergyTime Campobasso. Palcoscenico il Pala Terni, che per la prima volta dalla sua costruzione ospiterà una partita di una formazione sportiva ternana. Grande l'entusiasmo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it



