Terni un’emozionate eredità in divisa | il dirigente Fernandez saluta la Polizia la figlia raccoglie il testimone VIDEO
Un momento carico di emozione ha attraversato la questura di Roma, dove il questore Roberto Massucci – già alla guida anche della questura di Terni – ha reso omaggio al dirigente Moreno Fernandez, ternano e figura storica della Polizia di Stato anche della sede ternana, giunto ora al termine. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
