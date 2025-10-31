Terni un' area dedicata alle vittime dei bombardamenti del 1943-44 | Colmata una grave lacuna nella toponomastica cittadina

Con un atto che vuole ricucire la memoria storica della città, la Giunta comunale di Terni – su proposta dell’assessore con delega alla toponomastica Marco Iapadre – ha approvato nella seduta di giovedì 30 ottobre la deliberazione che intitola ai “Caduti civili dei bombardamenti del 1943-1944”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

