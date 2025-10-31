Terni eseguito un arresto e controlli a tappeto nelle attività commerciali

Ternitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri  giovedì 30 ottobre la Polizia di Stato di Terni ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un cittadino albanese residente in città, condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo è stato accompagnato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

terni eseguito arresto controlliRaffica di controlli a Terni: un arresto per spaccio - Arrestato nella giornata di giovedì un cittadino albanese residente a Terni, condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Secondo umbria24.it

terni eseguito arresto controlliTerniControlli a tappeto della polizia, scatta l’arresto per un albanese - Verifiche in diversi esercizi commerciali del territorio TERNI – Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore Miche ... Segnala etrurianews.it

terni eseguito arresto controlliTerni. Controlli “Movida Sicura”: 55 persone identificate, un arresto e un accompagnamento al Cpr - NewTuscia – TERNI – Nel corso della serata di ieri sono stati attuati i consueti servizi di controllo disposti dal Questore Abenante, per garantire una fruizione sicura e ordinata della “movida” nel c ... Come scrive newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Eseguito Arresto Controlli