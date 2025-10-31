Terni blitz della Polizia di Stato lungo la strada | cinque fermati
Azione della Polizia di Terni in via Eroi dell’Aria nel pomeriggio di oggi venerdì 31 ottobre. Gli agenti hanno fermato lungo la strada un'autovettura e ammanettato le cinque persone a bordo. I fermi sarebbero legati a delle indagini per furti già portate avanti da settimane dalle forze. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Blitz antidroga all'interno del carcere di Terni di vocabolo Sabbione. In un cella frigorifera sono stati ritrovati 150 grammi di sostanze stupefacenti. Il fatto ripopone in maniera forte il traffico di sostanze illecite all'interno della casa circondariale di Terni. A denun - facebook.com Vai su Facebook
#Terni: ‘#bonifica’ a meno di 24 ore dalla #rissa. In tre portati in #questura https://umbriaon.it/terni-bonifica-a-meno-di-24-ore-dalla-rissa-in-tre-portati-in-questura/… #sicurezza #poliziadiStato #poliziaLocale #Umbria - X Vai su X
Terni – Controlli a tappeto della polizia, scatta l’arresto per un albanese - Verifiche in diversi esercizi commerciali del territorio TERNI – Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore Miche ... Riporta etrurianews.it
Terni: arrestato un uomo per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti - NewTuscia – TERNI – Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione nei confronti di un cittadino albanese residente a Terni, condannato ... Secondo newtuscia.it
A Terni arrestato minorenne dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente - NewTuscia – TERNI – Nel pomeriggio di domenica 27 ottobre, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Abenante nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto c ... Lo riporta newtuscia.it