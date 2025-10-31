Terni blitz della Polizia di Stato lungo la strada | cinque fermati

Ternitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azione della Polizia di Terni in via Eroi dell’Aria nel pomeriggio di oggi venerdì 31 ottobre. Gli agenti hanno fermato lungo la strada un'autovettura e ammanettato le cinque persone a bordo. I fermi sarebbero legati a delle indagini per furti già portate avanti da settimane dalle forze. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

terni blitz polizia statoTerni – Controlli a tappeto della polizia, scatta l’arresto per un albanese - Verifiche in diversi esercizi commerciali del territorio TERNI – Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore Miche ... Riporta etrurianews.it

terni blitz polizia statoTerni: arrestato un uomo per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti - NewTuscia – TERNI – Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione nei confronti di un cittadino albanese residente a Terni, condannato ... Secondo newtuscia.it

terni blitz polizia statoA Terni arrestato minorenne dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente - NewTuscia – TERNI – Nel pomeriggio di domenica 27 ottobre, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Abenante nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto c ... Lo riporta newtuscia.it

