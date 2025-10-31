Termovalorizzatore i rifiuti arriveranno in treno Alfonsi ai cittadini | Pensate a come usare gli oneri
“I rifiuti diretti al termovalorizzatore arriveranno sulle rotaie esistenti e non su una nuova ferrovia, grazie a un accordo concluso dal Campidoglio con Ferrovie”. Ad annunciarlo è Titti Di Salvo, presidente del IX Municipio, durante un consiglio straordinario dedicato al tema dei rifiuti e del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
VAL BORMIDA: IL DIBATTITO SUL TERMOVALORIZZATORE RESTA APERTO La discussione sull'impianto di smaltimento rifiuti torna ad infiammare la valle. I sindaci di Cairo, Carcare, Cengio e Millesimo lasciano aperto uno spiraglio per ulteriori approfon
Allarme rifiuti a Genova. Un bando per 100mila tonnellate di rumenta: https://e-gazette.it/sezione/utilities/allarme-rifiuti-genova-bando-stoccare-100mila-tonnellate-rumenta…. Si cerca una città disposta ad accogliere la spazzatura. Per l'area di stoccaggio prov
Chiusura ciclo dei rifiuti. Avs attacca Bucci: no termovalorizzatore, sì riduzione e riutilizzo - In ogni caso, il consigliere regionale di Avs Jan Casella oggi ha ribadito: "Bruciare i rifiuti non risolve il problema dello smaltimento, ma lo rinvia solo a una fase successiva, quando ..."
TERMOVALORIZZATORE. AZIONE ROMA: BENE ACCORDO CON FERROVIE, ORA AVANTI SENZA INDUGI - In una nota di Azione Roma, l'assessora Alfonsi ha elogiato l'accordo su Ferrovie dello Stato nel consiglio del Municipio Roma IX ...
Genova, Bucci sul termovalorizzatore: "Il Comune decida, solo così la situazione si sbloccherà" - Bucci sulla questione del termovalorizzatore: "La situazione si sbloccherà nel momento in cui avremo da un sindaco o da più sindaci l'autorizzazione" ...