Termovalorizzatore i rifiuti arriveranno in treno Alfonsi ai cittadini | Pensate a come usare gli oneri

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I rifiuti diretti al termovalorizzatore arriveranno sulle rotaie esistenti e non su una nuova ferrovia, grazie a un accordo concluso dal Campidoglio con Ferrovie”. Ad annunciarlo è Titti Di Salvo, presidente del IX Municipio, durante un consiglio straordinario dedicato al tema dei rifiuti e del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

