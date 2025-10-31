Terme di Sciacca nuovo bando per il rilancio

Il governo regionale rilancia il progetto di riqualificazione delle Terme di Sciacca con la pubblicazione di un nuovo avviso esplorativo, che recepisce le più recenti innovazioni normative e le indicazioni emerse dal confronto con gli operatori del settore, dopo la prima fase conclusasi a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

LE TERME DI SCIACCA NEGLI ANNI ‘90: IMMAGINI PER MANTENERE VIVO NELLA NOSTRA MEMORIA COLLETTIVA IL RICORDO DEL BENE COMUNE CHE LA POLITICA HA SOTTRATTO 11 ANNI ADDIETRO AL TERRITORIO DI SCIACCA E PER MANT - facebook.com Vai su Facebook

Terme di Sciacca, nuovo bando per il rilancio. Schifani: “Rispondiamo alle dinamiche del turismo termale” - Il governo regionale rilancia il progetto di riqualificazione delle Terme di Sciacca con la pubblicazione di un nuovo avviso esplorativo, che recepisce le più recenti innovazioni normative e le indica ... Da ilsicilia.it

Schifani, "pronti al rilancio delle terme di Acireale e Sciacca" - "Le Terme di Acireale e Sciacca sono chiuse da dieci anni, ma oggi la Regione è pronta a voltare pagina. ansa.it scrive

San Giuliano Terme: in arrivo i fondi per l’abbattimento delle barriere negli alloggi Erp - San Giuliano Terme (PI), 30 ottobre 2025 – Un nuovo passo avanti per l’inclusione e il diritto all’abitare a San Giuliano Terme. Segnala msn.com