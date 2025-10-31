Terme di Sciacca nuovo bando per il rilancio | Un progetto strategico per il turismo termale

Nuovo avviso per la riqualificazione delle Terme di Sciacca. Il governo regionale della Sicilia rilancia il piano di valorizzazione delle Terme di Sciacca con un nuovo avviso esplorativo, che integra le più recenti novità normative e le indicazioni emerse dal dialogo con gli operatori del settore. Dopo la prima fase, conclusasi nel settembre 2025, la Giunta regionale ha approvato la base giuridica del nuovo bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Un investimento da 50 milioni di euro. Il progetto prevede un investimento complessivo di 50 milioni di euro, realizzato tramite un partenariato pubblico-privato basato sul modello della finanza di progetto.

