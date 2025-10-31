Tentativi di truffa l' Asl Salerno avverte | Fate attenzione a questi numeri
L'Asl di Salerno segnala nuovamente ripetuti tentativi di truffa attraverso messaggi fraudolenti in cui il mittente si spaccia per un operatore dell'Azienda sanitaria locale e richiede di chiamare urgentemente determinati numeri di telefono, che, stando alle testimonianze, prosciugano il credito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
