Tentano furto al supermercato Presi in quattro

Arrestati dalla Polizia di Stato di Gallarate tre uomini ed una donna, italiani, residenti nella provincia di Varese, per tentato furto aggravato all’interno di un supermercato. La richiesta di intervento è arrivata alcune sere fa, quando alle 23,30 presso un supermercato in via Milano a Gallarate il personale addetto alla sicurezza ha segnalato la presenza di due uomini ed una donna che si aggiravano con fare sospetto all’interno dell’esercizio commerciale. La Volante è subito arrivata subito sul posto e gli agenti sono riusciti a bloccarli proprio nel momento in cui avevano appena oltrepassato le casse e cercavano di dileguarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tentano furto al supermercato. Presi in quattro

