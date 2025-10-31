Tenta di incendiare la porta di casa dell'ex suocera nel giorno del decimo anniversario di matrimonio con l'ex marito

Fanpage.it | 31 ott 2025

È accaduto a Lettere, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato una donna di 45 anni per tentato incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lettere - Tenta di incendiare la porta dell'ex suocera. 45enne denunciata dai Carabinieri - È stato l’intervento dell'ex genero a evitare che benzina e un fiammifero avviassero un incendio catastrofico. Come scrive stabiachannel.it

