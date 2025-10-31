Tenta di incendiare la casa dell’ex suocera | denunciata 45enne di Qualiano

Una 45enne originaria di Qualiano è stata denunciata dai carabinieri per tentato incendio dopo aver cercato di dare fuoco all’abitazione dell’ex suocera. L’episodio è avvenuto a Lettere, in provincia di Napoli.   Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la donna mentre estrae una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

