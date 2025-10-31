Tensione Usa-Venezuela l'esperto | Guerra alla droga un pretesto Trump vuole il controllo dell’America Latina

31 ott 2025

Secondo Mattia Diletti, dietro il pretesto della guerra alla droga c’è la volontà di destabilizzare i governi non allineati e contenere l’influenza di Cina e Russia. Il Venezuela è solo l’anello più debole di una nuova strategia della tensione americana in America Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

