Tensione Usa-Russia sui test nucleari Mezza Ucraina al buio dopo i raid

In seguito all’annuncio di Trump sull’intenzione di riavviare le prove sulle armi atomiche, il Cremlino avverte: «Risposta adeguata se sarà violata la moratoria». Intanto, Zelensky proroga la legge marziale fino a febbraio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tensione Usa-Russia sui test nucleari. Mezza Ucraina al buio dopo i raid

