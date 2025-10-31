Tensione Usa-Russia sui test nucleari Mezza Ucraina al buio dopo i raid

Laverita.info | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all’annuncio di Trump sull’intenzione di riavviare le prove sulle armi atomiche, il Cremlino avverte: «Risposta adeguata se sarà violata la moratoria». Intanto, Zelensky proroga la legge marziale fino a febbraio. 🔗 Leggi su Laverita.info

