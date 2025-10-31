Tensione in Eccellenza | deve restituire il pallone ma segna da 50 metri!

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante Taranto-Acquaviva, match di Coppa Italia di Eccellenza, il tarantino De Rosa segna da 50 metri nel tentativo di restituire la palla agli avversari in seguito a un infortunio. Il punteggio passa così sul 4-1, scatenando polemiche e tensioni tra le due panchine. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

