Tensione con la polizia al corteo pro Palestina di Torino | i manifestanti provano a entrare alla stazione Porta Susa – Video
Momenti di tensione a Torino tra ProPal e forze dell’ordine. Dopo aver percorso in corteo le vie del centro, in piazza XVIII Dicembre i manifestanti hanno tentato di entrare nella stazione di Porta Susa, presidiata dalle forze dell’ordine, che hanno risposto con una carica di alleggerimento al lancio di sassi e bottiglie. Alcuni sono riusciti a forzare l’ingresso A di Porta Susa e sono entrati in stazione. Rientrata poi l’emergenza, la protesta è terminata verso le 23. I partecipanti dopo gli scontri hanno raggiunto piazza Arbarello, luogo in cui si è sciolta la manifestazione partita alle 19 da Piazza Castello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Porta Capuana, Napoli – Momenti di tensione ieri davanti ai bambini quando due donne sono arrivate alle mani, una brandendo una bottiglia di vetro. Fortunatamente la polizia, presente nell’area, ha sedato la rissa. L’abbandono storico della zona sembra av - facebook.com Vai su Facebook
Torino, alta tensione al corteo Pro-Pal: lanci di sassi e cariche di alleggerimento - Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla stazione di Porta Susa, chiusa per precauzione: il corteo Pro- Segnala notizie.it
Tensione tra Pro Pal e polizia a Porta Susa a Torino, carica sui manifestanti che vogliono entrare in stazione - Tensione a Torino nel corteo pro Pal: scontri a Porta Susa, lanci di bottiglie e sassi. Secondo virgilio.it
Corteo pro Palestina a Torino: tensione e cariche a Porta Susa - Un migliaio di manifestanti pro Palestina ha attraversato questa sera le vie del centro, sfilando dietro uno striscione con la scritta “Ancora bombe su Gaza, nessuna tregua per voi”. Lo riporta giornalelavoce.it