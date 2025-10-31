Tensione con la polizia al corteo pro Palestina di Torino | i manifestanti provano a entrare alla stazione Porta Susa – Video

Momenti di tensione a Torino tra ProPal e forze dell’ordine. Dopo aver percorso in corteo le vie del centro, in piazza XVIII Dicembre i manifestanti hanno tentato di entrare nella stazione di Porta Susa, presidiata dalle forze dell’ordine, che hanno risposto con una carica di alleggerimento al lancio di sassi e bottiglie. Alcuni sono riusciti a forzare l’ingresso A di Porta Susa e sono entrati in stazione. Rientrata poi l’emergenza, la protesta è terminata verso le 23. I partecipanti dopo gli scontri hanno raggiunto piazza Arbarello, luogo in cui si è sciolta la manifestazione partita alle 19 da Piazza Castello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

