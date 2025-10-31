Tensione a X Factor fra Achille Lauro e Giorgia | cos’è successo

Alta tensione nel finale del secondo live di X Factor 2025. Protagonisti di un botta e risposta sono la conduttrice Giorgia e Achille Lauro, uno dei quattro giudici della nuova edizione del talent show di Sky. Tutto è accaduto al momento di decretare l’eliminazione di una concorrente tra Michelle (team Francesco Gabbani) e Amanda Bottini (team Jake La Furia). Ecco cos’è successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia) Botta e risposta tra Achille Lauro e Giorgia a X Factor. Chiamato a decidere chi eliminare tra le due concorrenti, Lauro ha chiesto di essere l’ultimo giudice a votare, invitando la collega Paola Iezzi a esprimere la sua preferenza prima di lui. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tensione a X Factor fra Achille Lauro e Giorgia: cos’è successo

