Tenore di vita sproporzionato Confiscati 1,3 milioni a Bellavita
IL PROVVEDIMENTO. La somma recuperata da due appartamenti a Bergamo e Cortenuova e una villetta a Ghisalba: «Faremo ricorso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
