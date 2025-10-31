Tennis Parigi | Sinner in semifinale
20.25 Jannik Sinner supera Ben Shelton ai quarti del Masters 1000 di Parigi 6-3 6-3 in 1h10' e giocherà la semifinale contro il vincente fra Medvedev e Zverev. In caso di successo del torneo, l' azzurro tornerà n.1 Atp. Match solido per Sinner (che porta a 7-1 i confronti con lo statunitense), con un passaggio a vuoto nel 2° set che tuttavia conferma la sua grande tenuta mentale: break per il 3-1, poi buio totale con controbreak e striscia di 8 punti a 0 per Shelton; ma c'è il pronto riscatto, con 3 giochi vinti in fila. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
