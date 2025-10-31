Temptation Island Tony Renda al veleno contro l’ex Jenny? Gli uomini amano con il cuore le donne…
Tony Renda lancia pungenti frecciatine sui social all’ex fidanzata Jenny Guardiano?. Tony Renda e Jenny Guardiano hanno partecipato alla precedente edizione di Temptation Island e il loro percorso aveva catturano molto l’attenzione dei telespettatori. I due avevano deciso di concedersi un’altra possibilità andando via insieme dal villaggio, le cose tra loro però non hanno funzionato e hanno preso due strade diverse. Da un po’ lei ha ritrovato l’amore e sembra che il deejay non abbia preso bene il fatto che l’ex fidanzata abbia voltato pagina. Jenny Guardiano e Tony Renda (Screen Mediaset Infinity) Quello che Tony Renda ha pubblicato nelle scorse ore sui social sembra una chiara frecciatina contro l’ex, queste le sue parole: “ Dopo una rottura, la differenza tra uomini e donne diventa evidente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
