Temptation Island Tony Renda al veleno contro l’ex Jenny? Gli uomini amano con il cuore le donne…

Bollicinevip.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tony Renda lancia pungenti frecciatine sui social all’ex fidanzata Jenny Guardiano?. Tony Renda e Jenny Guardiano hanno partecipato alla precedente edizione di  Temptation Island  e il loro percorso aveva catturano molto l’attenzione dei telespettatori. I due avevano deciso di concedersi un’altra possibilità andando via insieme dal villaggio, le cose tra loro però non hanno funzionato e hanno preso due strade diverse. Da un po’ lei ha ritrovato l’amore e sembra che il deejay non abbia preso bene il fatto che l’ex fidanzata abbia voltato pagina. Jenny Guardiano e Tony Renda (Screen Mediaset Infinity) Quello che Tony Renda ha pubblicato nelle scorse ore sui social sembra una chiara frecciatina contro l’ex, queste le sue parole: “ Dopo una rottura, la differenza tra uomini e donne diventa evidente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

temptation island tony renda al veleno contro l8217ex jenny gli uomini amano con il cuore le donne8230

© Bollicinevip.com - Temptation Island, Tony Renda al veleno contro l’ex Jenny? “Gli uomini amano con il cuore, le donne…”

Scopri altri approfondimenti

temptation island tony rendaTemptation Island, Tony Renda 'punzecchia' il fidanzato della sua ex, ma lui lo stronca con eleganza! - Nelle ultime ore, l'ex volto di Temptation Island Tony Renda ha lanciato una frecciatina al nuovo fidanzato dell'ex Jenny Guardiano: ecco la replica di lui! comingsoon.it scrive

temptation island tony rendaTony Renda contro il fidanzato della sua ex Jenny Guardiano, lui risponde: “I fatti parlano più delle parole” - Il dj ed ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato su Instagram una frecciatina rivolta all'imprenditore ... Scrive fanpage.it

temptation island tony rendaTemptation Island, scontro social tra Tony Renda e il nuovo fidanzato di Jenny Guardiano: ecco cosa sta succedendo - È scontro social tra Tony Renda e il nuovo fidanzato di Jenny Guardiano. Lo riporta isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Temptation Island Tony Renda