Tempesta d’amore trame dal 3 al 7 novembre 2025 | cos’è successo davvero tra Erik e Nicole?

Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 3 al 7 novembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori e conseguenze di quella notte di follia, che ha visto protagonisti Michael, Nicole, Erik e Yvonne. Se da un lato quanto accaduto troverà una spiegazione, dall’altro resteranno molti dubbi negli interessati. Scopriamolo insieme cosa accadrà. Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: funghi allucinogeni responsabili della notte sospetta. L’incidente accaduto a Nicole, Yvonne, Erik e Michael finalmente si spiega: quest’ultimo scopre infatti di aver servito per sbaglio ai suoi amici dei funghi allucinogeni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tempesta d’amore trame dal 3 al 7 novembre 2025: cos’è successo davvero tra Erik e Nicole?

