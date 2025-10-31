Tellynonpiangere canta Abissale a X Factor 2025 arriva la reazione di Tananai
Tananai ha commentato l'esibizione di Tellynonpiangere che ieri sera, durante il live di X Factor 2025, ha cantato Abissale, conquistando gli applausi del pubblico e il commento positivo dei giudici. Anche l'artista milanese si è complimentato condividendo il video su Instagram: "Ma che bravo", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
