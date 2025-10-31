Tellynonpiangere canta Abissale a X Factor 2025 arriva la reazione di Tananai

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tananai ha commentato l'esibizione di Tellynonpiangere che ieri sera, durante il live di X Factor 2025, ha cantato Abissale, conquistando gli applausi del pubblico e il commento positivo dei giudici. Anche l'artista milanese si è complimentato condividendo il video su Instagram: "Ma che bravo", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tellynonpiangere canta abissale xTellynonpiangere canta Abissale a X Factor 2025, arriva la reazione di Tananai - Tananai ha commentato l'esibizione di Tellynonpiangere che ieri sera, durante il live di X Factor 2025, ha cantato Abissale, conquistando gli applausi ... Lo riporta fanpage.it

tellynonpiangere canta abissale xX Factor: Tellynonpiangere canta Abissale di Tananai (video) - la diciannovesima edizione del talent presentata da Giorgia, con giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Gabbani andata in onda la ... msn.com scrive

tellynonpiangere canta abissale xX Factor, le pagelle: Delia candidata alla vittoria (9), Mayu non esplode (6). Tellynonpiangere? Trasmette poco (4) - I Live di X Factor prendono il via con l’opening scintillante di Giorgia, in bianco e trasparenze, che infiamma il palco con "Golpe". Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tellynonpiangere Canta Abissale X