Telepass ingorda | aumento del canone per aziende e partite IVA Una guida alle alternative
Da gennaio aumentano i costi fissi per l'utenza business di Telepass, che salgono a 27,49 euro. Quali sono le alternative e come cancellare li contratto Telepass senza pagare penali. 🔗 Leggi su Dday.it
