Tecnologie per un clima che cambia
Secondo gli analisti il climate tech è uno tra i mercati più dinamici al mondo, destinato a crescere fino a 218,33 miliardi di dollari entro il 2033. L’Italia? È in prima fila, grazie ad alcune startup di successo e a fondi dedicati. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Ecco la nuova visione globale dell’UE su clima ed energia. Incoraggiare iniziative multilaterali, promuovere le imprese europee delle tecnologie pulite, collegare le aziende Ue agli investimenti globali. - X Vai su X
Ieri sera ho avuto il piacere di intervenire al convegno “La storia, il clima, la tecnologia”, realizzato presso la Cantina di Oderzo, portando i saluti della Regione del Veneto Ho voluto sottolineare l’importanza strategica dell’agricoltura veneta , un settore ch - facebook.com Vai su Facebook
Bill Gates cambia idea sul cambiamento climatico: 'Non sarà la fine del mondo' - fondatore di Microsoft ha pubblicato un lungo memo in cui respinge la prospettiva apocalittica sul cambiamento climatico, sostenendo che le risorse dovrebbero essere indirizzate verso energia pu ... Lo riporta hwupgrade.it
Ecco la nuova visione globale dell’UE su clima ed energia - Presentata la nuova visione globale dell'UE in materia di clima ed energia per dare forma a una transizione pulita e resiliente. Riporta rinnovabili.it
ll clima cambia, una minaccia? No, la dura realtà - I risultati attesi dall’opera di mitigazione del cambiamento climatico non giungeranno a breve. Riporta quotidiano.net