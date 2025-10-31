Tecnologie per un clima che cambia

Secondo gli analisti il climate tech è uno tra i mercati più dinamici al mondo, destinato a crescere fino a 218,33 miliardi di dollari entro il 2033. L’Italia? È in prima fila, grazie ad alcune startup di successo e a fondi dedicati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

