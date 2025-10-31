Teatro sold out per Linus | Racconto me e la musica
Fermo, 31 ottobre 2025 – Doveva essere un esperimento di poche date, quasi un gioco. è diventato uno spettacolo a teatro da sold out ad ogni tappa, da tre stagioni ormai. È il Radio Linetti live in tour, lo show di Linus fuori abbonamento per la stagione del comune con l’Amat, un nome che evoca il mondo della radio per eccellenza. Sabato sarà al teatro dell’Aquila di Fermo, già sold out e in pochissimi giorni, si tratta dello spettacolo fuori abbonamento più richiesto dagli spettatori fermani. Lui, Linus, nel giorno in cui compie 68 anni, si dice commosso da tanta attenzione: “Dopo 50 anni di radio durante i quali ho parlato sostanzialmente ad un muro, trovarmi davanti 800 persone che finiscono per divertirsi è veramente emozionante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Teatro San Domenico. Sold out per la data zero di "L'affine del mondo" di Gio Evan - facebook.com Vai su Facebook
Teatro sold out per Linus: “Racconto me e la musica” - È il Radio Linetti live in tour, lo show di Linus fuori abbonamento per la stagione del comune con l’Amat, un nome ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Linus in teatro alza il volume: il dj e conduttore radiofonico con il suo one man show «Radio Linetti Live» - L’emozione, però, non manca; lo sa bene chi ascolta Linus sull’emittente di cui è direttore artistico, Radio Deejay. Si legge su milano.corriere.it
Teatro Guglielmi Una stagione da ‘sold out’ - Il teatro apre alle future generazioni e alza il sipario sulla realta per trasmettere mutamenti e linguaggi del tempo che viviamo. Segnala lanazione.it