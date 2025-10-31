Teatro sold out per Linus | Racconto me e la musica

Fermo, 31 ottobre 2025 – Doveva essere un esperimento di poche date, quasi un gioco. è diventato uno spettacolo a teatro da sold out ad ogni tappa, da tre stagioni ormai. È il Radio Linetti live in tour, lo show di Linus fuori abbonamento per la stagione del comune con l’Amat, un nome che evoca il mondo della radio per eccellenza. Sabato sarà al teatro dell’Aquila di Fermo, già sold out e in pochissimi giorni, si tratta dello spettacolo fuori abbonamento più richiesto dagli spettatori fermani. Lui, Linus, nel giorno in cui compie 68 anni, si dice commosso da tanta attenzione: “Dopo 50 anni di radio durante i quali ho parlato sostanzialmente ad un muro, trovarmi davanti 800 persone che finiscono per divertirsi è veramente emozionante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

