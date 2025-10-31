Teatro Masini al via le prevendite per gli spettacoli della stagione 2025 2026

31 ott 2025

Sabato 8 novembre dalle 10 alle 18 la biglietteria del Teatro Masini sarà aperta per dare “il via” alla prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 202526. Dal giorno successivo, domenica 9 novembre, i biglietti saranno disponibili per l’acquisto online tramite il servizio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

