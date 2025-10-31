Tatuaggio Spalletti il mister bianconero scherza | Per le analisi ho dato l’altro braccio… Il siparietto in conferenza stampa sul periodo vissuto a Napoli

Tatuaggio Spalletti, il mister bianconero scherza in conferenza stampa: ecco cosa ha detto sul Napoli. Un aneddoto divertente per stemperare la tensione, una battuta per chiudere, forse, un capitolo e aprirne ufficialmente un altro. Nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti non si è sottratto alle domande sul suo ingombrante (e trionfale) passato a Napoli. E quando si è toccato il tema del famoso tatuaggio dello Scudetto di Serie A, il tecnico di Certaldo ha risposto con l’ironia che lo contraddistingue. PAROLE – «Ho lasciato in tutte le città qualcosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

