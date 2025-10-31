Tassi invariati si guarda all’euro digitale

Dal consiglio direttivo della Bce, eccezionalmente riunito ieri a Firenze, arriva il nulla osta alla politica economica del governo italiano. Una promozione non dovuta che però male non fa. E che viene da Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, membro del board e ieri nel ruolo di padrone di casa, accanto alla presidente Christine Lagarde. Il contributo per le banche previsto in manovra, anche con aumento della tassazione, non provoca «rischi di instabilità finanziaria» ha detto Panetta rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa finale. Sottolineando poi come le banche italiane siano ben capitalizzate e redditizie, e riservandosi comunque una valutazione quando il testo sarà definitivo.

