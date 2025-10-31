Tassi fermi mutui agitati e Lagarde sprizza ottimismo

Lidentita.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I consumatori tremano: "Ecco perché non è una buona notizia per chi ha un mutuo" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

tassi fermi mutui agitati e lagarde sprizza ottimismo

© Lidentita.it - Tassi fermi, mutui agitati e Lagarde sprizza ottimismo

News recenti che potrebbero piacerti

tassi fermi mutui agitatiTassi BCE, la tregua è finita? L’impatto sui mutui da qui a fine anno e le strategie per chi compra casa - Dopo un anno di attesa e una primavera di entusiasmo per il primo taglio, l'estate ha portato ... Lo riporta algheroeco.com

Mutui in fase di stabilità: tassi fermi e domanda in ripresa - Stabilità e fiducia caratterizzano il mercato dei mutui casa in Italia: cresce la domanda di prime case e aumenta l’interesse per il tasso variabile, oggi più conveniente. Riporta mutuionline.it

Mutui, con indici Bce fermi il tasso variabile è più vantaggioso del fisso - La Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, già da tempo sottolinea che "le banche hanno di fatto smesso di trasferire alla ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tassi Fermi Mutui Agitati