Tassi fermi mutui agitati e Lagarde sprizza ottimismo

I consumatori tremano: "Ecco perché non è una buona notizia per chi ha un mutuo" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tassi fermi, mutui agitati e Lagarde sprizza ottimismo

La Bce ha deciso di lasciare invariato al 2% il tasso sui depositi: ecco cosa ne pensano a riguardo, esperti e gestori del risparmio gestito. https://www.investiremag.it/investire/2025/10/30/news/bce-lascia-tassi-fermi-al-2-per-i-gestori-inflazione-e-ago-della-bila - facebook.com Vai su Facebook

Borse europee fiacche nel giorno della Bce, fari sugli utili a Piazza Affari • Giornata sottotono per le borse europee, tra cui prevalgono i ribassi. La Bce ha lasciato i tassi fermi, all'indomani del taglio della Fed - X Vai su X

Tassi BCE, la tregua è finita? L’impatto sui mutui da qui a fine anno e le strategie per chi compra casa - Dopo un anno di attesa e una primavera di entusiasmo per il primo taglio, l'estate ha portato ... Lo riporta algheroeco.com

Mutui in fase di stabilità: tassi fermi e domanda in ripresa - Stabilità e fiducia caratterizzano il mercato dei mutui casa in Italia: cresce la domanda di prime case e aumenta l’interesse per il tasso variabile, oggi più conveniente. Riporta mutuionline.it

Mutui, con indici Bce fermi il tasso variabile è più vantaggioso del fisso - La Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, già da tempo sottolinea che "le banche hanno di fatto smesso di trasferire alla ... Si legge su tg24.sky.it