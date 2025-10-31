Tartufesta è qui lo show Sapori e musica sui monti

Monghidoro celebra l’Appennino con la Tartufesta 2025: sapori, natura, cultura e spettacoli in un’unica giornata. Domani, 1 novembre, dalle 8:30 fino al tardo pomeriggio, Monghidoro si prepara a ospitare la Tartufesta. La manifestazione, che si terrà a 841 metri di altitudine, invita a scoprire e assaporare il tartufo pregiato dei colli bolognesi, i prodotti del sottobosco e i tesori culturali e paesaggistici del territorio, con una varietà di esperienze che spaziano dalla gastronomia alla natura e alla tradizione. La piazza Cavalier Gitti diventerà il cuore della festa, trasformandosi in una vivace piazza del Gusto dove gli stand proporranno piatti al tartufo preparati dalle ’Super Zdore’ del Gruppo Scaricalasino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tartufesta, è qui lo show. Sapori e musica sui monti

Altre letture consigliate

Il 25 e 26 ottobre la Tartufesta ti invita a un viaggio sensoriale tra enogastronomia, artigianato e cultura. Tra cooking show, degustazioni e mercatini, non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica: le visite guidate alla Gerusalemme di San Vivald - facebook.com Vai su Facebook

Tartufesta, è qui lo show. Sapori e musica sui monti - Le vie e le piazze animate da bancarelle di prodotti tipici, tante degustazioni. Come scrive msn.com

32esima Tartufesta: due giorni tra sapori, musica e artigianato nel borgo di Montaione - Si apre il sipario sulla 32ª edizione della TartuFesta, la Mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici che, da oltre trent’anni, porta nel cuore ... Segnala msn.com

TartuFesta di Montaione: il borgo si anima tra sapori, profumi e tradizioni - Sabato 25 e domenica 26 ottobre il tartufo è protagonista nel borgo, insieme alle eccellenze enogastronomiche, con mostra mercato, cooking show, escursioni e attività per i più piccoli ... Si legge su intoscana.it