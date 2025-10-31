tartarughine sotto attacco le onde cancellano tre nidi

La violenta mareggiata che ha colpito la costa apuana nei giorni scorsi, purtroppo, ha inferto un durissimo colpo anche alla biodiversità: le onde, infatti, si sono portate via alcuni nidi deposte dalle tartarughe Caretta Caretta durante l’estate, prima che i piccoli potessero nascere. Una ferita profonda nella stagione di nidificazione, come evidenzia il Wwf di Massa Carrara. Dei sette nidi ancora attivi lungo la costa, tutti sono stati colpiti, alcuni compromessi irrimediabilmente, altri miracolosamente risparmiati. Il sopralluogo effettuato il 27 ottobre da un gruppo congiunto di operatori Arpat e dell’Università di Pisa ha restituito un quadro misto, fatto di speranza e perdita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

