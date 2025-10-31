Tartarughine sotto attacco Le onde cancellano tre nidi
La violenta mareggiata che ha colpito la costa apuana nei giorni scorsi, purtroppo, ha inferto un durissimo colpo anche alla biodiversità: le onde, infatti, si sono portate via alcuni nidi deposte dalle tartarughe Caretta Caretta durante l’estate, prima che i piccoli potessero nascere. Una ferita profonda nella stagione di nidificazione, come evidenzia il Wwf di Massa Carrara. Dei sette nidi ancora attivi lungo la costa, tutti sono stati colpiti, alcuni compromessi irrimediabilmente, altri miracolosamente risparmiati. Il sopralluogo effettuato il 27 ottobre da un gruppo congiunto di operatori Arpat e dell’Università di Pisa ha restituito un quadro misto, fatto di speranza e perdita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Brigida la tartaruga Brigida, tartaruga curiosa, avanza lenta e premurosa. Sotto il sole si trascina, poi riposa sulla collina. Ride piano, guarda il cielo, segue una nuvola da un grattacielo. Se inciampa, non si preoccupa mica, rotola e ride: “Che gran fatica!”. Qua - facebook.com Vai su Facebook
Attacco alla Flotilla. La condanna dell'Ue, l'Onu chiede un'indagine. Il governo invia una fregata - La notte al largo di Creta è squarciata da una pioggia di polveri urticanti e bombe sonore che sconvolge per diversi minuti gli equipaggi della Sumud Flotilla, danneggiando vele e rande. Riporta ansa.it